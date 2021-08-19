"Артемсоль" увеличила производство соли с начала года на 70%

Государственное соледобывающее предприятие "Артемсоль" (Донецкая область) по итогам семи месяцев 2021 года выпустило 923,5 тыс. тонн соли. Объем производства на 6,9% больше запланированных показателей и на 70,3% превышает показатель прошлого года.

Об этом говорится в сообщении компании.

Сообщается, что по итогам июля рудниками предприятия было добыто и переработано 141,5 тыс. тонн соли, что на 18,2% превышает запланированные показатели и на 72,8% больше, чем в июле 2020 года.

За семь месяцев 2021 года наблюдается рост спроса практически на все виды продукции. Так, больше чем в два раза возросли объемы производства соли, которая отгружается без упаковки (навалом). Этого вида продукции было выпущено 702,7 тыс. тонн, или 76% от общего объема добычи.

"Мы продолжаем укреплять наши позиции на экспортных рынках и увеличиваем отгрузки продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Вместе с тем, растут объемы поставок и на внутренний рынок. Благодаря этим факторам нам удается увеличивать производственные и финансовые показатели предприятия. Мы продолжим работу в этом направлении и планируем сохранить тенденцию роста до конца года", – отметила руководительница ГП "Артемсоль" Виктория Луценко.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года "Артемсоль" получила 11,9 млн грн чистой прибыли, что на 31,4 млн грн больше, чем за аналогичный период годом ранее.