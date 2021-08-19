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Зеленский подписал закон о запрете поставок воды в оккупированный Крым

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Зеленский подписал закон о запрете поставок воды в оккупированный Крым
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О признании утратившим силу закона "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Как передает БизнесЦензор, согласно информации на странице соответствующего законопроекта №5502-д на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 19 августа.

Среди прочего, внесенной ко второму чтению в закон поправкой запрещается осуществление водоснабжения на временно оккупированную территорию до восстановления на этой территории конституционного строя Украины.

Кроме того, на время оккупации запрещается перемещение товаров из и на оккупированную территорию, за исключением товаров в багаже физлиц.

Согласно пояснительной записке, закон призван предоставить гражданам Украины, проживающим на временно оккупированной территории, доступ к правовым услугам в Украине, а также упростить оформление наследства в Крыму, если такое дело было открыто до начала оккупации.

Закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5502-д во втором чтении 1 июля.

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Если честно.. это нужно сделать давно и однозначно. Но к этому следовало бы давно добавить, что админ границу с Крымом ( оккупированным РФ) могут пересекать только иностранцы ( по спец разрешениям МИД, МВС, СБУ и погран службы Украины), граждане Украины родившиеся в Крыму, либо прописанные в Крыму на конец 2013 года, либо лица крымско татарского происхождения . Всем остальным туда проезд должен быть закрыт, нечего им туда ездить. И это было бы правильно.
  • Андерсен a4cbf7de
    По вашему рассуждению СССР должна было в 1941-1945 г. снабжать оккупированные немцами территории СССР, выплачивать деньги, поставлять воду, эл. энергию,товары, устраивать свободный проезд по " делам, на отдых, и т.д". ( и уж тем более не посылать диверсионные отряды на оккупированные территории для массовых поджогов и уничтожения всего что можно уничтожить.. как это делала группа Зои Космодемьянской. Вы уж определитесь что есть правильно. Крым и Севастополь для нас как и ОРДЛО это оккупированные Рашей территории Украины со всеми вытекающими ( не вижу принципиальной разницы), даже учитывая большое количество коллаборантов и предателей, в те времена это тоже было.
  • Leshek
    Это крысяне нам нахрен не нужны, а полуостров рано или поздно вернется в Украину. Русню и колобратво нах с пляжа, про Судеты почитай
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