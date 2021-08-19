Зеленский подписал закон о запрете поставок воды в оккупированный Крым
Как передает БизнесЦензор, согласно информации на странице соответствующего законопроекта №5502-д на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 19 августа.
Среди прочего, внесенной ко второму чтению в закон поправкой запрещается осуществление водоснабжения на временно оккупированную территорию до восстановления на этой территории конституционного строя Украины.
Кроме того, на время оккупации запрещается перемещение товаров из и на оккупированную территорию, за исключением товаров в багаже физлиц.
Согласно пояснительной записке, закон призван предоставить гражданам Украины, проживающим на временно оккупированной территории, доступ к правовым услугам в Украине, а также упростить оформление наследства в Крыму, если такое дело было открыто до начала оккупации.
Закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5502-д во втором чтении 1 июля.