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Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов

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Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов
Украина купила у Великобритании научный ледокол "Джеймс Кларк Росс".

Акт о покупке судна в четверг, 19 августа, подписали Национальный арктический научный центр (НАНЦ) Украины и учреждение "Исследование и инновации" Великобритании (куда входит Британская антарктическая служба), сообщает пресс-служба НАНЦ.

Согласно сообщению, после переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании (где базируется) в Украину. Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени этого года.

"Для Украины приобретение "Джеймс Кларк Росс" открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике", – рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Он отметил, что именно этот ледокол привез первую украинскую антарктическую экспедицию на британскую станцию ​​"Фарадей", которая в 1996 году была передана Украине и сейчас носит название "Академик Вернадский".

Дикий добавил, что в течение последних 30 лет ледокол "Джеймс Кларк Росс" выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Ледокол "Джеймс Кларк Росс" был построен компанией Swan Hunter Shipbuilders в Волсенди (Великобритания) и торжественно спущен на воду ее Величеством Королевой Великобритании в 1990 году.

Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов 01

Как сообщалось, Кабинет министров 7 июля выделил 244,51 млн грн на обеспечение деятельности антарктической станции "Академик Вернадский" для приобретения научно-исследовательского судна-ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Напомним, в ноябре 2019 года Кабинет министров уже выделял 252 млн грн на приобретение научного океанского судна ледового класса с целью возрождения океанского научного флота Украины. Однако оно так и не было приобретено.

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Топ коментарі

  • Solomon c5c4359c
    Отвлекитесь от колбасы. Свой ледокол, это очень и очень.
  • Андрей Л 1ce5b51b
    Мы у турков покупаем 2 военных корабля за 250 млн $.
    А тут в 2 раза больший ледокол с научным оборудованием за 9 млн $.
    Британцы считай нам его отдали за символическую цену, чтобы мы наравне с развитыми станами могли наукой заниматься.
    Нельзя же быть такими скупыми и ограниченными.
  • Verter_98
    По-сути они его подарили. 10 млн долларов это немного за такой корабль.
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