''Метинвест" вложил в работу своих предприятий $10 миллиардов

Группа компаний "Метинвест" является одним из крупнейших инвесторов в Украине: за время своего существования она вложила в работу своих предприятий $10 млрд и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов.

Об этом пишет Obozrevatel в статье "Газ, металлургия и табачные изделия: от кого зависит бюджет Украины и кто платит больше в казну".

Как отмечают авторы материала, так же, как во всем мире, крупные корпорации инвестируют в образование, экологические проекты, науку, а кроме того, выполняют свою главную задачу – зарабатывают деньги и развивают экономику страны. По этому пути пошел и украинский бизнес.

В частности, "Метинвест" основал первый частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" в Мариуполе – полноценный вуз, призванный воспитать кадры, которые в будущем помогут развиваться металлургической отрасли.

В материале отмечается, что будущее страны – именно по внутренним инвестициями, поскольку, по данным Госстата, иностранные инвестиции в Украину в 2020 году составили всего 0,4%. В то же время сами украинские предприятия на модернизацию, создание рабочих мест, новое оборудование, системы безопасности, улучшения экологических стандартов и тому подобное вложили 66,5% от общего объема всех инвестиций.