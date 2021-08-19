"Укрзализныця" начала покупать дизтопливо у фирмы сына бывшего начальника СБУ из Черновцов

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" 13 августа подписал договор с ООО "Мартин Трейд" на поставку дизельного топлива стоимостью 82,52 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Предварительная цена дизтоплива от "Мартин Трейд" составляет 27,50 грн за литр. Она является формульной и будет зависеть от средних базисных котировок Platts и курсов валют в день разнарядки. Эта цена немного дешевле цен на рынке. Средняя цена дизеля на 9 августа составляла $1,06 или 28,43 грн за литр.

Кроме этого контракта, "Укрзализныця" определила "Мартин Трейд" победителем еще в двух тендерах на поставку дизеля совокупной стоимостью 165,04 млн грн. С этой компанией "Укрзализныця" заключила рамочное соглашение на поставку дизеля в апреле и июле этого года.

Совладельцами зарегистрированного в Черновцах ООО "Мартин Трейд" является Святослав Потапчук и Владимир Порайко – сын бывшего начальника управления СБУ в Черновицкой области Василия Порайко. Порайко-младший также является основателем еще двух компаний с похожим названием – ООО "Мартин Логистик" и ООО "Мартин Трейдинг". С ними также связана компания "М Газ Трейдинг", которая расположена в том же офисе, что и "Мартин Логистик".

До этого "Мартин Трейд", которая принимала участие в закупках с 2016 года, ни разу не выигрывала подрядов "Укрзализныци".

В 2020-2021 годах абсолютным лидером по количеству подрядов было ООО "Анвитрейд", связанное с окружением Виктора Медведчука. На втором месте по объему полученных подрядов была компания "Альянс Энерго Трейд", которая связана с российской группой "Альянс" .Оба компании являются импортерами дизтоплива из России.

Как сообщалось, по рамочным соглашением "Украинская железная дорога" уже отобрала два поставщика топлива на 2021-2022 годы – 12 тыс. тонн должен поставить ООО "Оил-Трейд 2018" из орбиты Игоря Коломойского, а еще 3 тыс тонн – ООО "Торум" из группы Андрея Адамовского.