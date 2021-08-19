Нацбанк подписал меморандум о сотрудничестве с Киберополицией

Национальный банк Украины и Киберополиция заключили Меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и киберзащиты.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Меморандум предусматривает, что Национальный банк и Киберополиция будут совмещать профессиональный и ресурсный потенциал для поиска, сбора и анализа фактов совершения киберпреступлений и проявлений кибермошенничества в банковском и финансовом секторах Украины.

Кроме того, стороны будут совместно координировать действия в соответствии с законодательством Украины в случае обнаружения киберугроз и киберпреступлений в финансовых учреждениях.

Также сотрудничество предполагает взаимодействие в направлении предупреждения и пресечения утечки в интернет информации, которая является собственностью государства, или информации с ограниченным доступом, требование относительно защиты которой установлено законом.

Киберполиция и Национальный банк также планируют проводить превентивную работу по повышению осведомленности граждан о безопасности в киберпространстве.