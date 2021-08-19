Суд разрешил застроить высотками территорию столичного рынка "Демеевский"

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил абзацы градостроительных условий и ограничений, касающихся ограничений по реконструкции нежилых зданий под многофункциональный комплекс по ул. Изюмской, 1, которая попадает в пределы исторического центра Киева, исторического ареала, центральной зоны.

Об этом свидетельствует решение суда от 6 августа, пишут Наші гроші.

Согласно материалам суда, в марте 2017 года ООО "Манхэттен Инвест" приобрело у ООО "Манхэттен" нежилые здания продовольственного рынка "Демеевский" общей площадью 4613 кв. м, который находится по ул. Изюмской, 1 в Голосеевском районе столицы.

В сентябре 2019 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал "Манхэттен Инвест" градостроительные условия и ограничения (ГУО) для проектирования объекта строительства "Реконструкция нежилых зданий под многофункциональный комплекс по ул. Изюмская, 1".

Пунктом 5 раздела "Градостроительные условия и ограничения", в частности, было определено, что участок проектирования попадает в пределы исторического центра города, исторического ареала, центральной планировочной зоны, а следовательно застройщик должен получить заключение специально уполномоченных органов охраны культурного наследия.

В частности, проектную документацию рекомендовалось предоставить на рассмотрение научно-методического совета Министерства культуры и консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Департамента культурного наследия с учетом высказанных к проектной документации замечаний.

Напомним, что в пределах центральной планировочной зоны Киева действует ограничение по высоте не выше 27 метров для новой застройки.

Однако "Манхэттен Инвест" обратился к ОАСК с требованием отменить указанные пункты. Суд эти требования 6 августа удовлетворил.

Суд установил, что участки, на которых запланировано строительство, попадают в пределы исторического ареала в соответствии с действующим Генеральным планом города Киева, утвержденным в 2002 году.

Вместе с тем, отметил суд, границы и режимы использования исторических ареалов должны быть утверждены Минкультом. А действие соответствующего приказа министерства от 21 октября 2011 года приостановлено. Таким образом суд пришел к выводу, что Исторические ареалы города Киева на сегодняшний день не установлены.

Напомним, согласно выданным застройщику градостроительными условиями и ограничениями, высота зданий после реконструкции составит не менее 85,6 м, или ориентировочно 30 этажей.

При этом согласно Генплану Киева, участки, где запланирована "реконструкция", являюся территорией общественных зданий и сооружений, где жилая застройка запрещена. Впрочем, несмотря на это в ГУО указаны данные, как при проектировании застройки высчитывать плотность населения в пределах жилой застройки. В Киеве не единичны случаи, когда под видом "многофункциональных комплексов" на самом деле строятся жилые комплексы с магазинами, офисами и кафе на первых этажах.

"Реконструкция" рынка "Демеевский" запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, которые ООО "Манхэттен Инвест" получило в аренду до 2043 года на основании решения Киевсовета в 2017 году.

Целевое назначение указанных участков – "для строительства и обслуживания зданий торговли". Согласно ГУО, застройщик это целевое назначение участка (вид использования) должен изменить, приведя его в соответствие с намерениями застройки. "Манхэттен Инвест" в своем иске требовал отменить и это требование ГУО, однако ОАСК отказал.

С мая этого года владельцем ООО "Манхэттен Инвест" является сейшельская компания "Манхэттен Групп Корп.", Конечным владельцем которой значится Дмитрий Чаус из Василькова Киевской области. Руководителем фирмы указан Александра Гнитецкий, который ранее числился владельцем компании.

Дмитрий Чаус ранее также был руководителем/владельцем ООО "Спал Компани", ООО "ГАРФ", ООО "Акрил", ООО "Интерстрейд".

ООО "Манхэттен Инвест" является владельцем ООО "Манхэттен" вместе с Юрием Карабаней и Олегом Бригинцом. Одним из учредителей ООО "Манхэттен" с момента его создания в 1990-х годах и до 2016 года был Александр Клюзнер, который умер в конце 2019 года. Клюзнер ранее входил в состав рабочей группы по вопросам деятельности рынков при Совете предпринимателей при Кабмине как "владелец рынков в г. Киеве", был председателем Наблюдательного совета Еврейской конфедерации Украины, был основателем предприятия, которое выпускало мороженое "Лакомка".