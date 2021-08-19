АМКУ разрешил Vodafone купить оператора Vega у холдинга Ахметова (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины разрешил ЧАО "ВФ Украина" (Vodafone) приобрести контрольный пакет акций ЧАО "Фарлеп-Инвест" (Vega Telecom).

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании 19 августа, передает пресс-служба регулятора.

Комитет установил, что ЧАО "Фарлеп-Инвест" и ЧАО "ВФ Украина" являются операторами телекоммуникаций, деятельность которых пересекается на рынках:

услуг фиксированной телефонной связи,

услуг доступа к интернету,

услуг доступа к контенту интерактивного телевидения,

услуг терминации голосового трафика на собственной фиксированной сети,

услуг передачи трафика в интернете другим операторам телекоммуникаций.

"Совокупные доли участников концентрации на задействованных региональных рынках не превышают 11%. На всех задействованных в концентрации товарных рынках, кроме рынка услуг терминации голосового трафика, существует большое количество субъектов хозяйствования, что являются конкурентами участников концентрации и предлагают потребителям аналогичные услуги", – отмечается в сообщении.

При этом продавцом в рамках запланированной концентрации является группа SCM Рината Ахметова, в состав которой также входит ПАО "Укртелеком". Вместе с тем отношения контроля между ЧАО "Фарлеп-Инвест" и ПАО "Укртелеком" после осуществления концентрации будет прекращено.

При принятии решения Комитет исследовал вопрос имеющегося радиочастотного ресурса у ЧАО "Фарлеп-Инвест" и возможности дальнейшего его использования ЧАО "ВФ Украина".

"Было установлено, что после завершения концентрации "ВФ Украина" не сможет автоматически объединить свои частоты с частотами "Фарлеп-Инвест" и использовать их, в частности, для внедрения технологии LTE/4G, так как использование частот "Фарлеп-Инвест" для внедрения технологии LTE/4G требует переоформления соответствующих радиочастотных лицензий, значительных капиталовложений и строительства новой радиосети", – отметили в АМКУ.

В итоге Комитет решил, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению на товарных рынках Украины. Поэтому соответствующее разрешение было предоставлено.

Как утонила глава "Vodafone Украина" Ольга Устинова, мобильный оператор после покупки телеком-провайдера Vega планирует предоставлять услуги фиксированного доступа к интернету под собственным брендом.

"Мы начнем предоставлять услуги фиксированного интернета под брендом Vodafone, но выводить бренд Vega с рынка сразу же после совершения сделки не планируем. Будет переходный период", – заявила глава компании в интервью Интерфакс-Украина.

По ее словам, два бренда будут существовать параллельно в течение некоторого времени, по крайней мере на этапе интеграции Vega в группу Vodafone UA.

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Как сообщалось, информация о планах управляющей компании СКМ Рината Ахметова продать оператора фиксированной связи Vega появилась еще в мае 2019 года.

В ноябре 2020 года "Vodafone Украина" заявил о планах строить собственную сеть фиксированного интернета.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. В 2020 году компания сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом – до 1,2 млрд грн.

В 2019 году группа NEQSOL Holding через Telco Solutions and Investments, подконтрольную азербайджанскому оператору Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова.

Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест". Генеральный директор компании – Мурат Чинар.