"Газпром" повысил прогноз экспортных цен на газ для Европы на 30%

Российский "Газпром" обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году.

Как сообщили в пресс-службе российского монополиста, прогнозная цена повышена на 30% – до $269,6 за тысячу кубометров, передает РБК.

В апреле гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что средняя экспортная цена газа в Европу в 2021 году, по оценкам "Газпрома", составит от $200 до $206 за тыс. куб. м. В конце июня прогноз компании увеличился до $240.

В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье $170 за 1 тыс. куб. м.

Как уточняла Бурмистрова, 56,1% в структуре экспортных продаж газа "Газпрома" привязан к спотовым индексам, а 30,9% — к форвардным контрактам.

Как сообщалось, цены на газ в Европе находятся на многолетних максимумах. При этом "Газпром" отказывается увеличивать поставки газа через Украину и сократил транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа" из-за аварии на своем заводе на Урале.

Так, в начале недели "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

После этого значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – после завершения аукциона подскочило до 48,05 евро за тысячу кВт.ч, или $585 за тысячу кубометров. К концу недели цены на газ опустились ниже $500 за тыс. куб. м после заявления "Газпрома" о начале поставок газа по трубопроводу "Северный поток-2" уже в 2021 году.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа. Таким образом "Газпром" также принуждает ЕС ускорить введение газопровода "Северный поток-2".