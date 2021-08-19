Госгеонедр без аукциона выдала разрешение на добычу янтаря на Ривненщине

Государственная служба геологии и недр выдала ООО "Санкамян" специальное разрешение на добычу янтаря на Томашгородском месторождении в Ривненской области.

Соответствующий приказ № 593 подписал 13 августа глава Госгеонедр Роман Опимах, сообшают Наші гроші.

Срок действия спецразрешения – 20 лет. В реестре Оценки воздействия на окружающую среду "Санкамян" указало, что площадь Томашгородского месторождения составляет 458 га и на нем еще не добывали янтарь. Сама же фирма заявила о промышленной разработке месторождения с последующей рекультивацией территории.

Компания "Санкамян" еще в конца 2016 года получила согласование Ривненского облсовета на добычу янтаря на Томашгородском месторождении.

В январе 2020 года фирма подала заявление в Госгеонедр на получение спецразрешения без проведения аукциона. Но госслужба вернула заявление из-за замечаний к поданным документам со стороны Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Министерство указывало, что на указанной территории находятся мелиоративные каналы, которые являются частью местной мелиоративной системы.

После этого фирма добавила к документам справку Сарненского управления водного хозяйства об отсутствии на месторождении мелиоративных систем, в которой отмечалось, что ближайшая малая река берет начало на расстоянии 3,5 км от запланированной территории добычи, но это не изменило решения Госгеонедр.

После этого "Санкамян" обратилось к Окружному админсуду Киева, который удовлетворил иск компании. Суд решил, что министерство не предоставило документальных подтверждений наличия на месторождении мелиоративных каналов. Поэтому ОАСК обязал Госгеонедр повторно рассмотреть заявление "Санкамян", это решение в феврале 2021 года одобрил Шестой апелляционный административный суд.

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ООО "Санкамян" основано в 2016 году. Сейчас владельцем и директором фирмы является житель Клесива Ривненской области Николай Кравец. До средины 2019 года бенефициаром фирмы был указан китаец Лян Ян, который жил в Варшаве.

Кравец ранее был директором ООО "Купье", владельцем которой указан Николай Лысюк. В 2004-2005 годах Николай Лысюк был заместителем начальника УГАИ УМВД Украины в Волынской области, а в 2010-2011 годах – заместителем начальника УМВД Украины в Волынской области.

Также Кравец ранее возглавлял ООО "Фирма "Дон", когда среди владельцев фирмы был действующий нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок. По данным издания "Четвертая власть", фракция "Батькивщины" в облсовете в 2016 году голосовала за положительное решение для фирмы "Санкамян", несмотря на публичную критику руководством партии частной добычи янтаря. Тогда Ривненский облсовет возглавлял представитель "Батькивщины" Николай Драганчук, который ранее был председателем Сарнанского райсовета. Мэром города Сарны был нынешний нардеп Сергей Евтушок.