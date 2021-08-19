Прокуратура сообщила об очередном обыске в КГГА

Подольская окружная прокуратура Киева проводит обыски в помещениях департамента строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации в рамках уголовного производства по факту присвоения средств городского бюджета во время капитального ремонта жилищного фонда столицы.

Об этом говорится в сообщении Киевской прокуратуры в Telegram.

По данным следствия, в течение 2019-2021 годов группой лиц из числа руководителей департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП "Спецжилфонд", КП "Житлоинвестбуд-УКБ" проведены подконтрольные тендерные закупки и привлечены аффилированные с участниками группы подрядные предприятия для выполнения строительства дошкольного учебного заведения в Святошинском районе, прокладки наружных инженерных сетей к жилому дому на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе, выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции территории производственно-складской базы под строительство жилых домов и складских зданий в Соломенском районе, реконструкции дома на бульваре Кольцова в Святошинском районе и других объектов в столице.

Всего подрядчикам в рамках этих закупок перечислили более 250 млн грн. При этом, по мнению следствия, работы на указанных и других объектах строительства проведены по завышенным ценам, частично не проведены или выполнены некачественно, с нарушением требований ГСН. Предварительный размер убытков местному бюджету оценивается в 30 млн грн. В настоящее время на основании постановлений суда продолжаются обыски.

Кроме того, Печерская окружная прокуратура Киева совместно с СБУ провела неотложные следственные действия в помещении управления туризма и промоций КГГА.

Следственные действия проведены, чтобы найти первичные финансовые документы об обстоятельствах совершения уголовного преступления по поводу необоснованного перечисления средств за услуги по организации культурных мероприятий, которые фактически не предоставлялись.

Ранее сообщалось, что правоохранители заявили о расследовании растраты средств должностными лицами коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" при проведении ремонта дошкольных учебных заведений на территории Печерского, Оболонского, Соломенского и Дарницкого районов столицы столицы.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко назвал массовые обыски силовиков, подконтрольных Офису президента, давлением на столичные власти.