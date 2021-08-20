Минэкономики утвердило перечень сельхозтехники, 25% стоимости которой компенсирует государство

Министерство экономики Украины утвердило перечень украинской сельхозтехники, стоимость которой возмещается государством в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства".

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Так, в обновленный перечень включены 203 предприятия, номенклатура их продукции увеличилась более чем на 2000 единиц с/х техники - до 16 802 наименований.

"Мы продолжаем расширять инструменты поддержки национального производителя, дополнив перечень сельхозтехники, которая подлежит компенсации, новыми заводами-производителями. Это хороший стимул для производителей - реализовать свою продукцию и увеличить доходы, а фермерам - обновить свой парк сельхозтехники, ведь государство возмещает 25% ее стоимости", - прокомментировал первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Алексей Любченко.

В частности, обновленный перечень включает тракторы, самоходные и прицепные опрыскиватели, комбайн самоходный, специальные автомобили сельскохозяйственного назначения (зерновозы), посевные комплексы, агрегаты и аппликаторы для внесения жидких минеральных удобрений, жатки для уборки подсолнечника, кукурузы и других зерновых культур, рапса столы, зерноочистительные сепараторы, технологическое оборудование для комбикормовых заводов и элеваторных комплексов, оборудование для систем капельного орошения, зерносушилки, весовое оборудование для взвешивания сельхозпродукции, полуприцепы, почвообрабатывающая техника, оборудование для содержания КРС и свиней и другое.

За 2021 год по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" планируется направить 1 млрд грн.

По результатам проведенной работы, 1833 сельхозтоваропроизводители приобрели в декабре 2020 года и в период с января по март 2021 года - 2846 единиц сельхозтехники и оборудования отечественного производства на общую сумму 909,2 млн грн и получили частичную компенсацию на сумму 189,4 млн грн.

Кроме того, по оперативной информации Минагрополитики, согласно поданным уполномоченными банками реестрам, планируется осуществить компенсационные выплаты аграриям еще почти на 358 млн грн.