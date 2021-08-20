Киберполиция ликвидировала схему присвоения 18 миллионов с помощью фишинга. ВИДЕО
Об этом говорится в сообщении Киберполиции.
Организовал схему 20-летний мужчина, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе. К противоправной деятельности фигурант привлек своих сокамерников, которые совместно подыскивали "рабочих" в интернете. Большинство из участников преступной организации занимались поиском потенциальных потерпевших.
Фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Для осуществления платежа или для продажи товара злоумышленники предоставляли пострадавшим ссылку на фишинговую страницу заполнения реквизитов банковской карты. Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета. По оперативным данным, сумма ущерба составляет 18 млн грн.
Также установлено, что злоумышленники реализовывали указанную схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых - граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.
Работники полиции провели 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Участников группировки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас девяти фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.