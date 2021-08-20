"Нафтогаз" отсудил у "Харьковгаза" Фирташа 175 миллионов задолженности
2880
Верховный Суд 2 августа решил оставить без изменений постановление Восточного апелляционного хозсуда от 10 марта 2021 года, которым частично удовлетворил иск НАК "Нафтогаз" к "Харьковгазу" и решил взыскать в пользу истца 175 млн грн задолженности (с учетом 3% годовых и инфляционных потерь).
Об этом сообщает Finbalance.
Ранее суды отказались удовлетворить иски "Укртрансгаза", входящего в группу "Нафтогаза", к "Харьковгазу" на 1,2 млрд грн.
"Харьковгаз" входит в группу РГК (Региональная газовая компания), связанную с Дмитрием Фирташем.
По данным "Нафтогаза", на 5 мая задолженность региональных газоснабжающих предприятий, которым НАК поставляет газ, - 23,6 млрд грн (в том числе газсбытов, которые связанные с группой Фиртаща, – 12,8 млрд грн, в частности, "Харьковгаз Сбыт", основатель которого "Харьковгаз", – 2,2 млрд грн).
Джерело: Finbalance