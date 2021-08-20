"Нафтогаз" отсудил у "Харьковгаза" Фирташа 175 миллионов задолженности

Верховный Суд 2 августа решил оставить без изменений постановление Восточного апелляционного хозсуда от 10 марта 2021 года, которым частично удовлетворил иск НАК "Нафтогаз" к "Харьковгазу" и решил взыскать в пользу истца 175 млн грн задолженности (с учетом 3% годовых и инфляционных потерь).