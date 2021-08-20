Нацбанк оштрафовал два кредитных союза

Национальный банк применил к двум кредитным союзам мери воздействия за нарушение нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о кредитных союзах "Ростовщик" и "Западный".

"Ростовщик" оштрафовали на 1 700 грн за несвоевременную подачу аудиторского отчета о проведении обязательного аудита финансовой отчетности за 2020 год.

КС "Западный" также оштрафовали на 1 700 грн – за несвоевременное выполнение решения Нацбанка об устранении нарушения в связи с неподачей отчетных данных за первый квартал 2021 года.

Ранее сообщалось, что Нацбанк аннулировал лицензии 10 кредитных союзов.