"Укрзализныця" начала сдавать в аренду зерновозы через аукционы (обновлено)

АО "Укрзализныця" будет распределять услугу перевозки грузов в остродефицитном подвижном составе через систему "Prozorro. Продажи".

Как сообщает пресс-служба компании, таким образом "Укрзализныця" рассчитывает ликвидировать возможные злоупотребления во время распределения вагонов, в частности зерновозов.

Отмечается, что уже 20 августа состоятся первые аукционы, на которые выставлено семь лотов (на 173 вагона) на перевозку груза в вагонах-зерновозах "Укрзализныци". Грузовладельцам предлагают такие лоты: 1 лот – 5 вагонов, 2 лота по 10 вагонов, 2 лота по 20 вагонов и 2 лота по 54 вагона

"Сейчас зерновозов в собственности "Укрзализныци" не хватает для удовлетворения потребностей рынка, к тому же зернотрейдеры жалуются на предоставление преференций отдельным заказчикам. Поэтому вагоны-зерновозы выставляем одни из первых на торги. В будущем мы планируем до 80% парка дефицитного подвижного состава распределять через систему аукциона. Параллельно работаем над разработкой наиболее оптимальной системы движения", – прокомментировал заместитель директора Департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев.

Как позже сообщили в компании, по итогам английских аукционов стоимость перевозки в зерновозах выросла вдвое. Средняя цена сегодняшних аукционов составила 1004 грн: так, начальная стоимость составляла 540 грн, а максимальная цена некоторых лотов достигла 1400 грн.

По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, сейчас перевозчик имеет в рабочем парке около 5,9 тыс. вагонов-зерновозов.

"Укрзализныця получила хороший результат уже с первой попытки. Сегодняшние аукционы доказали, что мы можем получать дополнительные доходы от их распределения", – отметил Камышин.

Он также сообщил, что следующий аукцион состоится 25 августа, а в сентябре они будут проходить фактически ежедневно.

"Со следующего месяца через аукционы компания будет реализовывать до 80% парка дефицитного подвижного состава. Так мы ликвидируем возможные злоупотребления при распределении вагонов и получим дополнительный доход", – резюмировал он.