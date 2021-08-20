В порту "Рени" начали строительство зернохранилища на 7 тысяч тонн

Портовый оператор ООО "Агро-Рени" (Молдова) начал строительство в Ренийском морском торговом порту нового напольного склада для хранения зерновых и продовольственных культур общей вместимостью 7 тыс. тонн.

Как сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины в Facebook, это даст возможность одновременного хранения 30 тыс. тонн зерна.

Отмечается, что строительство ведется в рамках реализации инвестиционного проекта компании "Агро-Рени" "Строительство перегрузочного комплекса зерновых и тарно-штучных грузов".

В АМПУ напомнили, что портовый оператор ООО "Агро-Рени" является субъектом свободной экономической зоны "Рени". С 2014 года он совершает свою деятельность на территории морского порта "Рени". Основным видом деятельности компании является агентирование, экспедирование, перевалка зерновых и масличных культур.

ООО "Агро-Рени" – компания SRL Rusagro-Prim, является крупнейшим в Республике Молдова зернотрейдером и сельхозтоваропроизводителем, имеющий в активах землю, элеваторы, специализированный автотранспорт для перевозки зерна и элеваторы. Молдавское зерно через морской порт "Рени" идет в Турцию, Италию, Грецию, Египет и другие страны.