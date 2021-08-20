Около 45% проверенных АЗС работают без разрешительных документов, – Госэкоинспекция

Около 45% проверенных Государственной экологической инспекцией автозаправочных станций не имеют разрешений на загрязняющие выбросы или заключения по оценке воздействия на окружающую среду.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Малеваный, передает пресс-служба Госэкоинспекции.

"Кроме того, на около 40% предприятий, осуществляющих торговлю топливом, выявлены нарушения в сфере обращения с отходами, а еще на 20% – нарушения в части водопользования. Всего в результате 828 проверок составлено 932 протокола о нарушении природоохранного законодательства. 13 материалов по фактам, содержащие признаки уголовных преступлений, переданы в правоохранительные органы", – отметил он.

По его словам, некачественное топливо и продажа контрафакта – далеко не самые разрушительные нарушения, которые допускают на АЗС. Большое количество таких предприятий игнорирует требования законодательства в сфере защиты окружающей среды. Как следствие –почвы и вода загрязняются нефтепродуктами, качество воздуха ухудшается из-за сверхнормативных выбросов.

Малеваный добавил, что штрафы за такие нарушения остаются низкими. Поэтому Госэкоинспекция совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов подготовили законопроект, предусматривающий усиление ответственности за большинство экологических преступлений.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочие группы на уровне каждой области по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также провести проверки автозаправочных станций.