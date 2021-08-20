Трое злоумышленников незаконно завладели квартирами иностранных инвесторов на 51 миллион, – Офис генпрокурора

Под руководством Офиса генерального прокурора трем лицам сообщили о подозрении по факту завладения имуществом двух предприятий, а также легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, с февраля по июнь 2019 года участники организованной группы завладели имуществом предприятий, основателями и собственниками которых выступают международные инвесторы и инвестиционные компании, совершающие предпринимательскую деятельность в Украине.

"В частности, они завладели жилыми квартирами в городе Киеве на общую сумму более 51 млн грн, которые на праве собственности принадлежали иностранным инвесторам. Подозреваемые совершили сделки, использовав поддельные документы для дальнейшего распоряжения этим имуществом по своему усмотрению", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 12 одновременных обысков по местам проживания и нахождения подозреваемых, по результатам которых были обнаружены и изъяты вещи и документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности.

Досудебное следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.