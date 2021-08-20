Нацбанк обжалует решение суда о признании незаконным выговора Рожковой

Национальный банк обжалует решение Киевского апелляционного суда о признании незаконным решения Совета НБУ о выговоре первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Интерфакс-Украина.

"НБУ планирует обжаловать судебное решение Киевского апелляционного суда по делу № 760/28408/20 по иску Е.В. Рожковой к НБУ о признании противоправными и отмене решения Совета НБУ №47-рд от 2 октября 2020 года", – говорится в комментарии агентству.

Пресс-служба отметила, что Киевский апелляционный суд 8 июня 2021 года в деле по иску Сологуба к НБУ о признании противоправными и отмене решений Совета НБУ о взыскании морального вреда признал недействительным решение суда первой инстанции, а производство по делу – закрытым на основании заявления истца об отказе от иска.

Напомним, согласно реестру судебных решений, Шестой апелляционный суд 11 августа закрыл дело, в котором Нацбанк оспаривал решение суда первой инстанции, сославшись на то, что "спор, возникший в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности, не связанный с прохождением публичной службы, должен решаться по правилам гражданского судопроизводства".

В свою очередь Киевский апелляционный суд 12 августа отклонил жалобу Нацбанка и оставил в силе решение Соломенского районного суда Киева от 19 марта, которым было признано незаконным решение Совета НБУ №47-рд от 2 октября 2020 года о вынесении выговора Екатерине Рожковой. В то же время суды отказались отменить другое решение Совета НБУ №45-рд – о недоверии Рожковой, решив, что в этой части дело должны рассматривать административные суды.

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Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и бывшему замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для этого Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб оставались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей. Сологуб завершил работу в НБУ 12 июля, Совет Нацбанка отказался продлевать контракт с ним на новый срок.