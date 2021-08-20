"Эпицентр" Герег не понес никакого наказания за нарушение карантина благодаря судам и полиции, – АМКУ

Сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия" добились отмены всех протоколов о нарушении карантинных норм в судах, в том числе из-за допущенных нарушений при их составлении.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), комментируя результаты проведенного исследования относительно соблюдения ООО "Эпицентр К", ЧАО "Новая Линия" и ООО "Леруа Мерлен Украина" законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, начатого из-за сообщений о нарушении этими сетями карантинных ограничений в 2020 году.

Согласно сообщению, по состоянию на 31 мая 2021 года не было обнаружено ни одного действующего решения суда о привлечении к ответственности ООО "Эпицентр К", ЗАО "Новая Линия" или ООО "Леруа Мерлен Украина" или их должностных лиц (руководителей и владельцев) по админнарушению предусмотренному статьей 443 КУоАП (нарушение правил карантина).

"Поскольку ни один вышеупомянутый протокол о нарушении карантинных норм указанными сетями не устоял в суде, то Комитет не получил законных оснований для начала рассмотрения дел о привлечении субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение конкурентного законодательства", – пояснили в АМКУ.

По информации Комитета, причинами закрытия судами этих дел, в частности, было ненадлежащее составление протоколов (на неуполномоченных лиц, отсутствие надлежащей фиксации факта совершения правонарушения, не указано какую именно норму и какого нормативно-правового акта было нарушено и т.д.) и малозначительности совершенного правонарушения, что карается исключительно устным замечанием.

Таким образом, у АМКУ не проводил расследования о нарушениях конкуренции в деятельности указанных сетей, поскольку основанием для его проведения должно стать вступившее в силу решение суда о наличии нарушений, вынесенное на основе вышеупомянутых протоколов.

Читайте также: Гипермаркеты "Эпицентр" нарушают карантинные ограничения, – Шмыгаль

Как сообщалось, в начале апреля 2020 года Кабинет министров внес очередные изменения в постановление о введении карантинных ограничений. При этом сначала Кабмин также сообщил о возобновлении работы заведений по продаже строительных материалов, однако при подготовке постановления к публикации этот пункт из него исчез. Впрочем, крупнейшая сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" не прекращала работу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда заявлял, что продажа строительных материалов в гипермаркетах сети "Эпицентр" нарушает карантинные ограничения. Глава правительства призвал министра МВД Арсена Авакова наказать нарушителей и доложить о ситуации "с Эпицентрами".

В свою очередь Аваков сказал о составленных протоколах о нарушениях карантинных ограничения в отношении 162 строительных гипермаркетов, в том числе 29 протоколов составлены в отношении сети "Эпицентр".

Однако в августе 2021 года стало известно, что Антимонопольный комитет по итогам проведенного исследования не обнаружил оснований для открытия дела в отношении сетей гипермаркетов "Эпицентр", "Новая линия" и "Леруа Мерлен" за нарушение карантинных ограничений весной 2020 года, поскольку ни один из протоколов, составленных в отношении "Эпицентра" за нарушение карантинных норм, так и не был подтвержден в суде.

По данным Единого госреестра на ноябрь 2019 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).