Верховный Суд запретил "Сбербанку" использовать название "Сбербанк"

Верховный Суд 19 августа запретил ПАО "Сбербанк России" и АО "Сбербанк" использовать название торговой марки в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба государственного "Ощадбанка".

"Верховный Суд принял окончательное решение в резонансном деле, инициированном в 2016 году "Ощадбанком", чем поставил точку в многолетнем судебном споре с ПАО "Сбербанк России" и АО "Сбербанк" относительно защиты прав на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанции более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Теперь АО "Сбербанк" обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.

"В связи с одержанием окончательной победы "Ощадбанк" уверяет, что это важное судебное решение не повлияет на права и обязательства клиентов украинского банка-оппонента. Вместе с тем это важное решение Верховного Суда дает "Ощадбанку" возможность более надежно защищать права и интересы своих клиентов", – уточнили в банке.

Как сообщалось, ранее Северный апелляционный суд подтвердил решение, которым были признаны недействительными международные регистрации на торговую марку, владельцем которой является "Сбербанк России" в части регистрации для всех товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ. Решением суда также запрещено обществу "Сбербанк" незаконно использовать товарный знак "Сбербанк" по свидетельству Украины, владельцем которого является "Ощадбанк". Кроме того, обязано ФЛП Олейникова И.В. осуществить переделегирование доменного имени sberbank.ua в пользу "Ощадбанка".

В ноябре 2020 года Верховный Суд отклонил кассационную жалобу ПАО "Сбербанка России" и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" собственностью государственного "Ощадбанка".

Таким образом государственный "Ощадбанк" выиграл суд у АО "Сбербанка" о праве собственности на торговую марку "Сбербанк", что разблокирует процесс запрета российскому банку использовать это наименование.

В "Ощадбанке" отмечали, что в основном споре "Ощадбанк" настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" "Сбербанка России" в "Сбербанк" и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности еще в январе 2016 года. Рассмотрение этого иска было приостановлено до рассмотрения дела, в котором "Сбербанк" пытался признать незаконным регистрацию "Ощадбанком" прав на торговую марку "СБЕРБАНК".