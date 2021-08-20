АМКУ разрешил крупнейшей казахстанской финтехкомпании купить украинскую Portmone Group

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение ООО "Kaspi Pay" (Казахстан) на приобретение свыше 50% кипрской компании Budus Investments Limited, которому в Украине принадлежит ООО "Портмоне онлайн".

Соответствующее решение АМКУ принял на своем заседании 19 августа, передает пресс-служба регулятора.

Кроме того, АМКУ предоставил разрешение физическому лицу - гражданину Украины на назначение на должность директора ООО "Портмоне Онлайн". Как отмечается, это лицо уже занимает должность заместителя председателя правления АО "Kaspi.kz" (Казахстан).

Как сообщалось, ранее стало известно, что крупнейшая финтехкомпания Казахстана Kaspi.kz через дочернюю компанию Kaspi Pay покупает 100% украинского сервиса Portmone Group. СМИ оценивали стоимость сделки в $10-20 млн.

Kaspi.kz – это крупнейшая финтех-компания Казахстана. Она позиционирует себя как Super App – одно приложение, в котором доступны десятки разных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс и тд.

Напомним, Portmone – украинская межбанковская платежная система, один из крупнейших игроков на рынке. Основанная в 2002 году Игорем Гориным. В 2013 году компанию приобрела инвесткомпания Dragon Capital.