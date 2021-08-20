Черногория ужесточила правила въезда в страну

Власти Черногории объявили о новых эпидемических мерах, связанных со стремительным распространением коронавируса.

Как сообщает "Балканский обозреватель", гражданам Черногории, а также иностранцам разрешается въезд в страну только при выполнении одного из следующих условий:

вакцинация от COVID-19 (хотя бы одной дозой);

негативный тест ПЦР, сделанный не позже чем за 72 часа до въезда;

доказательства о перенесении болезни COVID-19 (после положительного ПЦР или теста на антиген должно пройти не менее 14 дней и не более 180 дней);

негативный экспресс-тест на антиген, совершенный не позже чем за 48 часов до прибытия.

В случае, если граждане страны или иностранцы, имеющие вида на жительство, не имеют ни одно из указанных документов, то они будут направлены на 14-дневную самоизоляцию, которая может быть прекращена на 6 день после въезда при негативном результате ПЦР-теста.

В то же время, в Черногорию без ограничений можно въезжать из стран региона: Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

Отмечается, что за последние 28 дней в Черногории было зарегистрировано 930 инфицированных коронавируса туристов, составляет 12,84% от общего количества выявленных случаев заражения за этот период (7243).