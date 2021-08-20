Финансовое направление "Ощадбанка" возглавил бывший глава департамента НБУ

Наблюдательный совет "Ощадбанка" назначил победителя конкурса Олега Стринжу членом правления банка, ответственным за финансовый блок.

Как отмечает пресс-служба "Ощадбанка", его кандидатуру утвердил Национальный банк.

Стринжа начнет работу на должности 1 сентября, его контракт рассчитан на 5 лет.

"Главными заданиями Олега Стринжи на новой должности будут внедрение функции управленческого учета и модернизация функции управления финансами "Ощадбанка", что нацелено на повышение его эффективности и финансовой стойкости", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Стринжа имеет 25-летний опыт работы в банковском секторе, в частности , работал в таких банках как "Сосьете Женераль Украина" (Франция), ING Банк Украина (Нидерланды), "Пекао Украина" (Польша).

Кроме того, он занимал должность директора финансового департамента, члена правления "Универсал Банка" во время его принадлежности европейской банковской группе Eurobank EFG, также был заместителем главы правления по финансовым и административным вопросам банка "Ренессанс Капитал".

Также Стринжа более шести лет работал директором департамента финансового контролинга Нацбанка и отвечал за планирование, контроль и анализ административных расходов, а также за процессы финансового прогнозирования, подготовки управленческой финансовой отчетности и управление собственным капиталом Нацбанка.