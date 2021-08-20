АМКУ разрешил бизнесмену Тынному купить вторую компанию по вывозу мусора в Киеве

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение ООО "Корс Менеджмент" бизнесмена Игоря Тынного на приобретение доли в уставном капитале ООО "Профпереробка", что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Соответствующее решение АМКУ принял на своем заседании 19 августа, передает пресс-служба регулятора.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, сейчас 33% в "Профпереробке" принадлежит венчурному корпоративному фонду "Мемфис" Тынного, а 67% – Korsando Limited, подконтрольной инвестиционной компании Millstone&Co, бенефициаром которой указан управляющий партнер инвесткомпании Михаил Жернов.

Тынный является владельцем ООО "Корс Менеджмент" с уставным капиталом в 1 тыс. грн. Основным видом деятельности компании в госреестре указана оптовая торговля твердым, редким, газообразным топливом и подобными продуктами.

"Профпереробка", по данным на ее сайте, занимает около 30% рынка Киева по вывозу твердых бытовых отходов, работает в 9 районах города, ежедневно транспортируя свыше 750 тонн мусора. Располагает более 7 тыс. контейнеров еврообразца и 28 автомобилями Volvo и Ford, обслуживает более 1 тыс. бизнес-клиентов. В 2019 году выручка компании составила 53,15 млн грн, чистая прибыль – 8,08 млн грн.

Как сообщалось, бизнесмен Игорь Тынный, имеющий активы в малой гидроэнергетике, ресторанном бизнесе и легкой промышленности, также владеет 46,8349% акций в компании "Киевспецтранс", занимающейся вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) в Киеве и Киевской области и крупным полигоном ТБО №5.

Формально крупнейшим совладельцем "Киевспецтранса" с долей 51% выступает территориальная община Киева. Компания обеспечивает вывоз мусора в Голосеевском, Оболонском, Святошинском и Подольском районе Киева.