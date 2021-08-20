"Нафтогаз" планирует построить резервуары для стратегического запаса нефти в порту "Пивденный"

НАК "Нафтогаз Украины" изучает вопрос строительства резервуарного парка для хранения стратегических запасов нефти и нефтепродуктов на базе Морского нефтяного терминала "Пивденный" в Одесской области.

Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко, передает пресс-служба "Нафтогаза".

По его словам, компания собирается обустроить терминал, чтобы увеличить надежность обеспечения Украины нефтью.

"Такой (стратегический, – ред.) запас необходим в соответствии европейским правилам, ы с учетом того, что мы фактически находимся в состоянии войны с Россией, а стратегического запаса нефти и нефтепродуктов до сих пор не имеем", – сказал Витренко.

По его словам, на первом этапе предусмотрено сооружение резервуара вместительностью около 120 тыс. тонн. Всего первая стадия проекта может включать строительство до 4 резервуаров.

Как сообщал замминистра энергетики в колонке для "Экономической правды", Минэнерго подготовило законопроект, предусматривающий начало создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с 2023 года.

Согласно ему, минимальный запас нефти и нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций определен на уровне 90 дней среднего суточного импорта. Учитывая фактические мощности украинских НПЗ, рассматривается такая структура резерва: нефть – 30%, нефтепродукты – 70%. Моторный бензин и дизельное топливо – в соответствии со структурой их фактического потребления в соотношении 38:62.

Кроме того, предусмотрено создание специальное агентство, которое будет владеть и управлять минимальными запасами, а также обеспечивать хранилища для хранения.

Создание агентства и резерв нефтепродуктов будут финансировать за счет специального фонда госбюджета. Для наполнения фонда планируется направить 6% от акцизного налога с произведенных в Украине и импортируемого топлива, а также 100% спецпошлины на тяжелые дистилляты и сжиженный газ из Российской Федерации.