Офис президента пригласил Кличко на заседание СНБО

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ему позвонили из Офиса президента с приглашением посетить заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое должно состояться 20 августа.

Об этом сам глава столицы написал в Telegram, добавив, что не сможет прийти, так как находится в Черниговской области.

"Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать, так как после проверки работ на Подольско-Воскресенском мосту уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину", – сообщил Кличко.

Причины приглашения мэр Киева не уточнил. Однако ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что вопроса об отстранении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко в повестке дня сегодняшнего заседания СНБО нет. При этом Разумков не исключил, что в повестке дня СНБО возможны изменений, передает Укринформ.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что СНБО может рассмотреть отстранение его от должности председателя КГГА. При этом он напомнил, что Конституционный Суд трижды принимал решение о том, что избранный киевлянами городской голова должна быть назначен председателем КГГА.