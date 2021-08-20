Единственный производитель урана в Украине получил 580 миллионов убытка за полгода

Госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" по результатам первого полугодия 2021 года получило 579 млн грн чистого убытка, что в 2,1 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает убыток за весь 2020 год.

Согласно данным финансовой отчетности компании, чистый доход Восточного ГОКа от реализации продукции уменьшился в первом полугодии 2021 года на 37% – до 705 млн грн, передает отраслевое издание ExPro.

Как сообщалось, "Восточный горно-обогатительный комбинат" в первом полугодии сократил производство уранового оксидного концентрата на 45% – до 227,8 тонн, суммарная стоимость произведенного УОК сократилась на 40% – до 663 млн грн.

Напомним, госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2020 году снизило чистый убыток на 19,1% (на 130,07 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,2 млн грн.

Его чистый доход возрос на 8,3% (на 168,58 млн грн) – до 2,2 млрд грн, тогда как валовой убыток сократился на 32,6% (на 142,105 млн грн) – до 293,83 млн грн.

Предприятие в 2020 году снизило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на 57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство составляет около 1 тыс. тонн.