Бизнес-ассоциации призвали не назначать главу налоговой милиции руководителем Бюро экономической безопасности

Члены коалиции "Украинский Совет Бизнеса", которая объединяет 95 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики, обеспокоены скандалами вокруг конкурса на должность руководителя Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Об этом говорится на сайте объединения.

"Рвение, с которым руководство налоговой милиции взялось за дела накануне ликвидации этого органа, не смогло убедить общество в том, что ситуация в корне изменилась. Без привязки к персоналиям – создание единого правоохранительного органа для расследования экономических преступлений в Украине не может сводиться к изменению вывески над уже дискредитирована налоговой милицией", - говорится в сообщении.

Ассоциации отмечают, что ключевым требованием украинского бизнеса было ограничение возможностей попасть в БЭБ для кадров с нереформированных правоохранительных и проверяющих органов.

"Украинский бизнес призывает премьер-министра при избрании директора БЭБ учесть положительный опыт создания НАБУ и САП: выбирать "новые лица", которые не имеют "институциональной памяти" работы в текущих коррумпированных службах - ГФС, СБУ и МВД", - говорится в сообщении.

Также бизнес-ассоциации призвали депутатов Комитета по вопросам правоохранительной деятельности учесть предложения украинского бизнеса и определить исключительную подследственность экономических преступлений.

Как сообщалось, ранее советник главы Офиса президента Андрея Ермака и глава комиссии по отбору директора Бюро Тимофей Милованов объявил, что в финал конкурса вышли глава Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи. Теперь одного из этих кандидатов Кабмин должен назначить руководителем создаваемого ведомства.