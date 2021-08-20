Нацбанк аннулировал лицензию финкомпании за отказ в проверке

Нацбанк по результатам внеплановой инспекционной проверки принял решение применить к ООО "ФК "Финком Кредит" меру воздействия в виде аннулирования лицензии на предоставление финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что Департамент выездных проверок Нацбанка в июле инициировал внеплановую проверку указанной компании. Во время попытки ее провести был установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки. Уполномоченные лица не были допущены, а лицо, уполномоченное представлять интересы финучреждения, отсутствовало в течение первого для проверки.

"Отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки является основанием для применения меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг", – говорится в сообщении.

Таким образом, компания потеряла право:

Заключать договоры (продолжать срок действующих договоров) с клиентами относительного вида финуслуг, на осуществление которых нужна соответствующая лицензия;

заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры) о предоставлении финансовых услуг, имеющие как следствие увеличение обязательств участника рынка небанковских финансовых услуг перед клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых была выдана лицензия.

Однако отмечается, что отзыв лицензии означает прекращение выполнения обязанностей по договорам, заключенным до аннулирования лицензии.