На празднование юбилея Независимости потратят рекордную сумму за последние годы

На подготовку к празднованию 30-летия Независимости Украины государственные структуры уже потратили 115 млн грн и в ближайшее время планируют подписать договоров на еще по меньшей мере на 80 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro по состоянию на 17 августа, сообщает мониторинговый портал DoZorro.

Как отмечается, в прошлые годы на празднование Дня Независимости тратили суммы в десятки раз меньше. К примеру, в 2020 году такие расходы составляли лишь 4 млн грн, а в 2019 году – 10 млн грн.

При этом сравнить нынешние расходы с затратами на предыдущей юбилей – 25-летие Независимости – невозможно, потому что тогда большинство закупок осуществили по бумажным тендерами. После запуска Prozorro ко Дню Независимости в 2016 года потратили только 870 тыс. грн.

Больше всего средств на официальные мероприятия потратили в Киевской области (в частности в самом Киеве) – 168 млн грн. На втором месте Днепропетровская область – 6,4 млн грн. Тройку лидеров замыкает Харьковская область с затратами 4,6 млн грн.

В частности, за съемку праздничного парада Вооруженных сил Украины 24 августа в Киеве и Одессе компания "Спецэкспотрейд" получит почти 20 млн грн. Кроме съемки фирма полностью организует театральное действо ДНК. Вероятно, речь идет о праздничном концерте, который состоится на НСК "Олимпийском". На аренду стадиона дополнительно потратят 5 млн грн.

Кроме того, ООО "ПКС" получило подряд почти на 19,5 млн грн на организацию торжественного концерта с участием президента и чиновников. Речь идет о концерте итальянского оперного певца Андреа Бочелли, который состоится 25 августа у Мариинского дворца.

Организация третьего концерта в рамках празднования Дня Независимости под названием "Ковчег" Украина ": десять веков украинской музыки", который состоится 22 августа на Михайловской площади, обойдется еще в 15 млн грн. Подряд на его организацию получило ООО "Медиатек ПР".

Также в столице проведут и несколько официальных мероприятий. 22 августа состоится вручение наград "Национальная легенда Украины", учрежденных президентом Владимиром Зеленским. На это мероприятие потратят 6,8 млн грн, в том числе основной подрядчик "Ивент агентство - "ЛМ Продакшн" обеспечит сами награды (за 1,6 млн грн), организацию мероприятия, включая минифильм (1,7 млн грн), а ДП "Гарант-Сервис" за почти 140 тыс. грн обеспечит кейтеринг.

Кроме того, 23 августа проведут Учредительный саммит "Крымской платформы", который состоится в КВЦ "Парковый". За его организацию киевский ФЛП Игорь Малахов получит 6,8 млн грн. Однако, кроме этого для мероприятия собираются заключить еще 31 договор на почти 10 млн грн: логистика, реклама, кейтеринг, транспортировки и многое другое.

Еще 4,6 млн грн потратят за коммуникационную кампанию для церемоний торжественного поднятия флагов Украины в разных регионах при участии Зеленского. Кроме этого, в Киеве снимут ролик о мероприятии за 1 млн грн.

В целом на видеоконтент, связанный с праздником, в этом году вообще потратили минимум 42 млн грн.

В том числе Мультимедийная платформа иновещания Украины заказала производство русскоязычного документального сериала о 30 лететии независимости Украины за 4 млн грн, а также документальный сериал о праздновании 30-летия Независимости за 9,8 млн грн.

Как сообщалось, 29 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается закупка в обход тендеров работ по сооружению Большой кольцевой дороги вокруг Киева, а также по строительству инфраструктурных объектов на 5,3 млрд грн под видом подготовки к празднованию 30-й годовщины Независимости.

Кабинет министров уже внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров. При этом сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятий.