Металлургические предприятия увеличат выплавку стали в этом году на 6%, – Минэкономики

Металлургические предприятия Украины, как ожидается, по итогам 2021 года увеличат выплавку стали на 6,3% по сравнению с 2020 годом – до 21,92 млн тонн.

Об этом сообщается в справочных документах Министерства экономики, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, выпуск общего проката возрастет на 5,8% – до 19,5 млн тонн, выплавка чугуна – на 6,6%, до 21,78 млн тонн.

Прогноз основан на производственных показателях января-июля текущего года, обобщенных объединением "Укрметаллургпром".

При этом источник агентства добавил, что при сохранении существующих тенденций поставки металлолома на метпредприятия в 2021 году возрастут на 12,3% – до 3,25 млн тонн, что хуже прогноза месяцем ранее (рост на 14%, до 3,31 млн тонн).

Выпуск труб в 2021 году может увеличиться на 14,9% – до 981 тыс. тонн, кокса – на 2,4%, до 9,9 млн тонн, огнеупоров – на 10,5%, до 243 тыс. тонн.

Выпуск агломерата может возрасти на 7,5% – до 34,31 млн тонн.

Ранее ожидалось, что металлургические предприятия Украины по итогам 2021 года увеличат выплавку стали на 6% по сравнению с 2020 годом - до 21,89 млн тонн.