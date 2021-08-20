Украина собрала урожай ранних зерновых и масличных с 98% площадей

Украинские аграрии с начала уборочной кампании по состоянию на 20 августа намолотили 43,7 млн тонн (+4,2 млн тонн за неделю с 13 по 20 августа) ранних зерновых и зернобобовых, а также масличных культур с площади 9,2 млн га (98% от прогноза).

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

Как сообщается, в разрезе культур намолочено: пшеницы – 32 млн тонн с площади 6,9 млн га (98% общих площадей под данной культурой), ячменя – 10,27 млн тонн с 2,4 млн га (99%), рапса – 2,7 млн тонн с 1 млн га (99%), гороха – 0,56 млн тонн с 0,24 млн га (99%).

Уточняется, что в шести областях урожай зерновых превысил 3 млн тонн: в Харьковской (3,45 млн тонн), Одесской (3,39 млн тонн), Днепропетровской (3,36 млн тонн), Николаевской (3,25 млн тонн), Запорожской (3,22 млн тонн) и Херсонской (3,11 млн тонн) областях.

Согласно данным портала, средняя урожайность собранной пшеницы составила 46,2 ц/га, ячменя – 41,0 ц/га, рапса – 27,5 ц/га, гороха – 23,2 ц/га.

Портал уточнил, что полностью завершили сбор ранних зерновых, зернобобовых культур и рапса аграрии 12 областей. При этом сбор пшеницы завершен в 15 областях, ячменя – в 17, гороха –в 23.

Лидером по средней урожайности зерновых стали с/х производители Хмельницкой области, достигшие показателя в 60,9 ц/га. Среднюю урожайность, превышающую 50 ц/га, имеют хозяйства Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской и Черкасской областей.

Сообщается, что аграрии Винницкой, Киевской, Полтавской и Сумской областей начали сбор гречки, а Николаевской и Херсонской – проса.

Ранее сообщалось, что Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных. Так, урожай зерновых и масличных культур в 2021/2020 маркетинговом году может превысить 100 млн тонн.