Итоги недели: Первый глава БЭБ, продажа оператора Ахметова и покупка ледокола

Главные новости экономики за неделю 16 - 20 августа.

ФИНАНСЫ

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке почти в 5 раз

Национальный банк с 16 по 20 августа выкупил на межбанковском рынке $118 млн, что в 4,6 раз больше, чем неделей ранее. Тем временем официальный курс гривни незначительно укрепился – с 26,6931 грн/$ в начале недели до 26,6718 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 20 августа.

Спрос на гособлигации на аукционах Минфина упал ниже 1 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) смогло привлечь всего 0,79 млрд грн, сохранив ставки доходности.

"Приватбанк" передал Коломойскому израильский иск на $600 миллионов через "Голос Украины"

Государственный "Приватбанк" передал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову израильский иск на $600 миллионов через газету "Голос Украины", поскольку бывшие владельцы, находясь в Украине, пытаются избежать вручения иска в израильский суд.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 5,4%

По оперативным данным Госстата, рост ВВП Украины во втором квартале 2021 года составил 5,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В то же время по сравнению с предыдущим периодом зафиксирован спад ВВП второй квартал подряд.

ВЛАСТЬ

Глава налоговой милиции назначен директором Бюро экономической безопасности

Кабинет министров назначил директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадима Мельника, который до последнего времени возглавлял Государственную фискальную службу (ГФС, координирует работу налоговой милиции).

Ранее Мельник неоднократно отмечал, что сотрудники налоговой милиции также могут перейти на работу в БЭБ, поскольку для этого нет ограничений.

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія"

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія", странам ЕС рекомендовано их принимать с 20 августа. Тем временем получить сертификат все желающие пока не могут – Минцифры еще тестирует такое обновление сервиса.

СНБО поручил запретить рекламу лекарств, на нее приходится 30% доходов телеканалов

Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете рекламы медпрепаратов в СМИ с 2024 года. По словам министра Александра Ткаченко, который ранее возглавлял медиагруппу "1+1" Игоря Коломойского, реклама лекарств обеспечивает 30% доходов телеканалов.

Зеленский подписал закон о запрете поставок воды в оккупированный Крым

Президент Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым", содержащий норму о запрете подачи воды на временно оккупированную территорию до восстановления на ней конституционного строя Украины.

Кабмин утвердил докапитализацию Экспортно-кредитного агентства на 1,8 миллиарда

Кабинет министров принял решение об увеличении уставного капитала государственного Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн путем выпуска облигаций государственного займа (ОВГЗ).

СНБО ввел санкции против Деркача и Шария, а также решенил вернуть государству "Черкассыгаз"

СНБО ввел санкции в отношении нардепа Андрея Деркача, а также пропагандистов Игоря Гужвы и Анатолия Шария, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Кроме того, Совет отдал протокольное поручение о возврате АО "Черкассыгаз" в государственную собственность.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин опубликовал решение о новой модели снабжения электроэнергией населения

Кабмин обнародовал решение, согласно которому население с 1 октября будет платить 1,44 грн за кВт-ч электроэнергии при потреблении до 250 кВт-ч (включительно) в месяц. Тариф для абонентов, потребляющих свыше 250 кВт-ч останется прежним – 1,68 грн/кВт-ч с НДС на весь объем потребления.

При этом пока что не решен вопрос, на каких условиях около 600 тысяч семей будут оплачивать электроэнергию для отопления, признал министр энергетики Герман Галущенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Якою буде нова модель постачання електрики населенню

"Газпром" решил сократить транзит газа через Украину

Российскй "Газпром" на аукционе "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть дополнительных мощностей для прокачки газа на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем в 15 млн кубометров в сутки.

После этого спотовые цены на газ в Европе взлетели до $585 за тысячу кубометров. Однако к концу недели они опустились ниже $500 за тыс. куб. м после заявлений "Газпрома" о планах начать поставки по трубопроводу "Северный поток-2" уже в 2021 году.

"Энергоатом" объявил об открытии ЦХОЯТ без разрешения на ввод в эксплуатацию

"Энергоатом" торжественно открыл Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), хотя еще не получил разрешения Госинспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ) на ввод объета в эксплуатацию, признал во время церемонии глава "Энергоатома" Петр Котин.

"Укргидроэнерго" запустило четвертый гидроагрегат на Днестровской ГАЭС

На Днестровской гидроаккумулирующей электростанции "Укргидроэнерго" запустили гидроагрегат №4, что позволит увеличить балансирующие мощности в Объединенной энергосистеме Украины на 324 МВт.

Германия назначила уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину

Германия назначила уполномоченным по вопросам будущего транзита газа через Украину Георга Вальдерзее. Он уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину в 2019 году, перед подписанием действующего договора с "Газпромом".

Назначение уполномоченного было частью обязательств Германии в рамках договоренностей с США об отказе от санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

"Донбассэнерго" нардепа Ефимова вновь прекратило производство электроэнергии

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) ПАО "Донбассэнерго", возобновив работу 12 августа,уже 16 августа ее вновь прекратила, указав причиной отсутствие топлива. В то же время по данным Минэнергетики, на складах ТЭС есть уголь для работы в течении 21 суток.

Минэнерго повысило план накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ вдвое

Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для ТЭС и ТЭЦ, поручив накопить к началу отопительного сезона 3,05 млн тонн топлива, что более чем в два раза превышает пиковый показатель предыдущего графика (1,41 млн тонн).

При этом по данным "Укрэнерго", ситуация с накоплением угля остается критической – к началу недели запасы угля газовой группы на складах ТЭС были вдвое меньше предусмотренного предыдущим графиком Минэнерго объема.

Кабмин утвердил финплан "Энергоатома" с прибылью в 1,5 миллиарда

Кабинет министров утвердил проект финплана "НАЭК "Энергоатом" на 2021 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 1,52 млрд грн после убытка на 4,85 млрд грн годом ранее.

Облэнерго Григоришина заблокировало проверку по делу о нелегальной криптоферме

Подконтрольные Константину Григоришину компании "Энера Винница" и "Винницаоблэнерго" отказались допустить проверяющих НКРЭКУ после заявления СБУ об обнаружении на территории облэнерго нелегальной криптофермы. За отказ от проверки обе компании оштрафовали на 3,4 млн грн.

На энергоблоке Бурштынской ТЭС Ахметова произошел масштабный пожар

На энергоблоке №3 "ДТЭ Бурштынской ТЭС" произошел масштабный пожар, из-за чего он был отключен от сети. В ДТЭК уверяют, что отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжения Бурштынского энергоострова.

ТРАНСПОРТ

"Укрзализныця" повысила тарифы на перевозку руды и зерна

"Укрзализныця" с 17 августа повысила тарифы на перевозку грузов первого и второго тарифного классов. Преимущественно решение о повышении тарифа затронет перевозки железной руды, угля и щебня.

Украина купила британский научный ледокол за 250 миллионов

Украина купила у Великобритании научный ледокол "Джеймс Кларк Росс" для обеспечения работы Национального арктического научного центра. В июле Кабмин выделил на эти цели 244,51 млн грн.

АМКУ признал монополистом "Днепропетровский стрелочный завод" Краснова

Антимонопольный комитет признал "Днепропетровский стрелочный завод" Загида Краснова монополистом на рынке стрелочных переводов для железнодорожных путей. Последствий для предприятия это решение не несет, кроме рекомендации не злоупотреблять монопольным положением.

"Укравтодор" отказался подписывать договор с победителем тендера на 1 миллиард не из числа фаворитов

Служба автодорог в Винницкой области повторно отменила свой тендер на ремонт дороги стоимостью 986,12 млн грн потому что сама же вовремя не заключила соглашение с победителем торгов, который не входит в группу фаворитов "Укравтодора".

МВД и прокуратура заблокировали работу эвакуаторов в Киеве

Нацполиция и Офис генпрокурора провели свыше 30 обысков в Киеве по делу о якобы безосновательной эвакуации автомобилей. При этом было изъято оборудование столичной Инспекции по парковке, что фактически парализовало ее работу, заявили в КГГА.

КОРПОРАЦИИ

"Vodafone Украина" покупает оператора Vega у холдинга Ахметова

АМКУ разрешил ЧАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина") приобрести контрольный пакет акций ЧАО "Фарлеп-Инвест" (Vega Telecom) у группы СКМ Рината Ахметова. Vodafone купил компанию для развития собственной сети фиксированного интернета.

Верховный Суд запретил "Сбербанку" использовать название "Сбербанк"

Верховный Суд запретил ПАО "Сбербанк России" и АО "Сбербанк" использовать торговую марку "Сбербанк" в Украине. Таким образом, государственный "Ощадбанк" одержал победу в пятилетнем споре о праве собственности на это название.

"Эпицентр" Герег не понес никакого наказания за нарушение карантина благодаря судам и полиции

Сеть гипермаркетов "Эпицентр" добилась отмены всех протоколов о нарушении карантинных норм весной 2020 года в судах, в том числе из-за допущенных нарушений при их составлении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда заявлял, что продажа строительных материалов в гипермаркетах сети "Эпицентр" нарушает карантинные ограничения, а глава МВД Арсен Аваков отчитывался, что в отношении сети составлено 29 протоколов за нарушение карантина.

АМКУ разрешил крупнейшей казахстанской финтехкомпании купить украинскую Portmone Group

Крупнейшая финтехкомпания Казахстана Kaspi.kz получила разрешение Антимонопольного комитета на покупку 100% украинского сервиса Portmone Group через дочернюю компанию Kaspi Pay. Ранее СМИ оценивали стоимость сделки в $10-20 млн.

Тынный покупает вторую компанию по вывозу мусора в Киеве

"Корс Менеджмент" бизнесмена Игоря Тынного получила разрешение АМКУ на приобретение компании "Профпереробка", которая занимает около 30% рынка вывоза мусора в Киеве. Тынный уже владеет 47% акций компании "Киевспецтранс", также занимающейся вывозом отходов в столице.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

В США после начала расследования об утечке отходов сгорел металлургический завод Коломойского

Следователи в штате Огайо (США) расследуют умышленный поджег на метзавод олигарха Игоря Коломойского, пребываещего под следствием в США за отмывание денег. Пожар возник через два дня после того, как американские правоохранители начали расследовать утечку опасных отходов из указанного завода.

Суд отпустил задержанного при попытке бегства из страны главу ГПЗКУ под домашний арест

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" Андрею Власенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

13 августа Власенко был задержан в эаропорту при попытке бегства из Украины, его обвиняют в растрате имущества госкомпании путем продажи зерна на экпорт по заниженным ценам. По данным следствия, общая сумма ущерба составила $57 млн.