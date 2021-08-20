Рост розничного товарооборота в июле замедлился до 10%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в июле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 10,1%, тогда как в июне рост составил 13%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в июле по сравнению с июнем 2021 года розничный товарооборот вырос на 6,5%.

В январе-июле 2021 года по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2020 года оборот розничной торговли также возрос на 13%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за семь месяцев 2021 года зафиксирован в Черновицкой (на 28,8%), Тернопольской (на 28,2%), Львовской (на 20,8%), Закарпатской (на 20,7%), Хмельницкой (на 19,8%), Полтавской (на 19%), Винницкой (на 18,9%), Ивано-Франковской (на 18,1%), Ривненской (на 15%), Житомирской (на 14,8%), Киевской (на 14%), Запорожской (на 13,9%), Днепропетровская (на 12,7%) и Черниговской (на 12%) областях.

Оборот розничной торговли Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах вырос на 8,4%.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.