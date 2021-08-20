Тигипко переведет кредиты должников "КредитМаркета" в "Таскомбанк"

Наблюдательный совет "ТАСкомбанка" 19 августа согласовал осуществления банком сделки с ООО "Центр финансовых решений" (конечный бенефициар банка и компании – Сергей Тигипко).

Согласно решению набсовета банка, предмет сделки – приобретение "Таскомбанком" портфелей потребительских и наличных кредитов ООО "ФК "Центр финансовых решений", передает Finbalance.

"Установить, что общий лимит приобретенного кредитного портфеля потребительских и наличных кредитов, который может одновременно учитываться на балансе банка, не может составлять более чем 1 млрд (один миллиард) гривен", – говорится в решении наблюдательного совета "Таскомбанка".

Согласно данным госреестра юрлиц, ООО "Центр финансовых решений" владеет ООО "Финансовая компания "Центр финансовых решений", последнее предоставляет потребительские кредиты под торговой маркой "КредитМаркет".

Согласно отчетности "ТАСкомбанка", на 1 июля 2021 года объем его активов составил 24,5 млрд грн.

Заявленный банком регулятивный капитал на указанную дату – 2,7 млрд грн. Значение норматива Н2 (адекватность регулятивного капитала; должно быть не менее 10%) – 18,11%.

Значение норматива Н9 (норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами; должно быть не более 25%) – 16,41%.