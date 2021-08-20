Нацбанк вновь отложил конечный срок предоставления банками планов возобновления деятельности
Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор также разрешил во время разработки планов восстановления деятельности применять системно важным банкам в 2021 году два стресс-сценария: комбинированного и стресс-сценария, определенного Национальным банком; а другим банкам – лишь комбинированного.
Как отмечается в сообщении, эти решения приняты с учетом предложений банковского сообщества.
"В случае получения от регулятора перечня недостатков, выявленных в представленных планах, банки обязаны принять меры по недопущению таких недостатков при разработке планов в 2022 году", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в июле 2019 года Национальный банк ввел требования к разработке планов восстановления деятельности банков Украины и банковских групп.
Эти планы должны содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации.
Разработка планов согласно требованиям Национального банка является обязательной для системно важных банков и рекомендуется для других банков.
До 1 марта текущего года банки впервые в тестовом режиме подавали в Национальный банк Украины планы возобновления деятельности.