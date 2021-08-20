СБУ обнаружила крупный канал контрабанды продуктов и лекарств боевикам ДНР

СБУ в Днепропетровской области заблокировала схему незаконных поставок продукции на территорию, подконтрольную боевикам "ДНР".

По предварительной информации следствия, злоумышленники смогли заработать на нелегальной схеме более $20 млн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема была организована под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа, транзитом через Россию. После пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их на временно оккупированную территорию Донецкой области", – сказано в сообщении.

В итоге "налоги" и "сборы" от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.

По данным следствия, товары отгружали в адрес подставных фирм. А чтобы "прикрыть" сделку документально, организаторы привлекли как "партнера" подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом, создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности.

СБУ задержала одну из организаторов преступной схемы "на горячем", когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с "партнерами" о дальнейших поставках продукции.

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также бухгалтерская документация финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схемы.

Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.