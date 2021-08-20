Кличко и Ткаченко обменялись обвинениями из-за сноса исторической усадьбы в центре Киева. ВИДЕО

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко осудили снос исторической усадьбы Барбана, построенной в XIX веке, и обменялись обвинениями из-за этого.

Ткаченко в своем Telegram написал, что ему стыдно за столичную власть, "которая не в состоянии сдержать оголтелых застройщиков", передает Радио Свобода.

"Накануне празднования Дня Независимости, в европейской столице, ночью, как воры, неизвестные молодые люди строительной техникой сносят исторический дом конца XIX века. Прекрасно зная о запрете любых работ, предписании Министерства культуры и информационной политики о запрете строительства. Все это было проигнорировано. К сожалению, это не памятник ни национального, ни местного значения, а следовательно апелляцию МКИП подать не в состоянии", – написал он.

"КГГА, в отличие от мэров исторических украинских городов и глав облгосадминистрации, не поддержала законопроект МКИП о противодействии хаотичной застройке. Поэтому и растут уродливые торговые, офисные центры, уничтожающие исторические памятники. Киев из цветущего, комфортного, со своей историей города превращается в безлики мегаполис. Ужас и стыд", – добавил министр.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что недавно, на обращение местных жителей, которые выступали против застройки, городская власть созвала комиссию, но представители застройщика проигнорировали заседание.

"Также удивляет бездействие полиции в этой ситуации, которая не остановила незаконный снос. Кстати, здание, которое было варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не было внесено Министерством культуры в реестр объектов культурного наследия. И Минкульт согласовал историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Поэтому обращаюсь в Министерство культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были поданы и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", – сказал Кличко.

По его словам, на ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен проект решения о внесении перечня объектов ХІХ-ХХ века к объектам культурного наследия, которым угрожает уничтожение или повреждение, а также о введении моратория на реконструкцию и капитальный ремонт таких зданий до полного исследования и определения их исторической и культурной ценности.

В полиции Киева сообщили, что открыли уголовное производство по факту самоуправства за строительство на месте дома Барбана на улице Обсерваторной.

Ранее сегодня активисты сообщили, что в Киеве ночью снесли историческую усадьбу Барбана, построенную в XIX веке.