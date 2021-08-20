"Метинвест" Ахметова принудительно выкупит акции миноритариев крупнейшего производителя коксующего угля

Зарегистрированная в Нидерландах Metinvest B.V., материнская компания группы "Метинвест", вместе с аффилированными лицами объявила о выкупет у миноритариев акций крупнейшего в Украине производителя коксующего угля – ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" в рамках процедуры squeeze-out.

Согласно информации шахтоуправления в системе раскрытия информации НКЦБФР, "Метинвест" вместе с аффилированными лицами опосредованно владеет 99,22% в уставном капитале предприятия, передает Интерфакс-Украина.

Акции выкупаются по цене 12,80 грн за штуку.

Согласно сообщению, ш/у "Покровское" получило уведомление о приобретении права собственности на доминирующий контрольный пакет акций общества 13 июля.

Напрямую Metinvest в настоящее время владеет 41,93% акций ш/у "Покровское", а также косвенно через ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH) – еще 57,29%.

При этом в другой информации уточняется, что по состоянию на 20 августа текущего года зафиксировано увеличение доли Metinvest B.V. с 31,94% до 41,93%. В тоже время доля компании Altana Limited сократилась с 9,99% до нуля.

Информацию о данных изменениях в составе акционеров ш/у "Покровское" получило 12 июля 2021 года из реестра собственников акций по состоянию на 9 августа текущего года.

Читайте также: "Метинвест" стал собственником крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине (обновлено)

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") – крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Официально Metinvest B.V. в марте 2021 года установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году.

Как сообщалось, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское"

Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01%.

Эти 75,01% акций через компанию ICH были распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

Напомним, перед сменой собственника венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).