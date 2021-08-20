СБУ обнаружила схему хищения песка и гравия на Закарпатье на 250 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала незаконную масштабную добычу песчано-гравийной смеси на Закарпатье. Схема действовала в течение 2019-2021 годов при содействии руководителей государственных предприятий водного хозяйства. По предварительным оценкам специалистов, противоправная деятельность нанесла государству ущерб более чем на 250 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как сообщается,СБУ установила, что незаконную добычу песка и гравия наладили в русле реки Тиса и на ее притоках. Злоумышленники привлекли "к делу" 12 местных предпринимателей.

За неполных два года дельцы добыли и реализовали более 250 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси. По официальным документам – злоумышленники занимались "волонтерством": якобы предоставляя государству бесплатные услуги по расчистке и регулированию русел горных рек.

В рамках уголовного производства проведен комплекс судебных экспертиз.

Установлено, что этот теневой промысел привел к полному разрушению почвенного покрова и растительности, для восстановления которых потребуются десятки лет. Общие убытки государства составляют более 250 млн гривен.

В ходе следственных действий проведены обыски в помещении межрайонного управления водного хозяйства и по адресам фактического проживания участников схемы.

Сейчас трем фигурантам производства объявлено о подозрении, в частности:

одному из руководителей межрайонного управления водного хозяйства по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины;

двум руководителям предприятий по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к функционированию противоправной схемы.