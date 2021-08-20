Firefly Aerospace Полякова назначила дату первого запуска своей ракеты
Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.
В компании отмечают, что в рамках первого запуска ракета Alpha выведет на орбиту не только коммерческую полезную нагрузку, но также академические и образовательные проекты победителей специализированной программы Dream, нацеленной на продвижение точных наук.
Среди участников программы было отобрано 26 проектов из семи стран, включающих в себя детские рисунки и спутники от лучших университетов и некоммерческих организаций со всего мира.
Как сообщалось, Firefly Aerospace Inc. завершила первый раунд А венчурного финансирования с привлечением более $175 млн (при запланированных $75 млн), общая стоимость компании превысила $1 млрд.
Ранее Firefly Aerospace Inc. подписала соглашение об услугах по запуску (LSA) с компанией-разработчиком оборудования и авионики Adaptive Launch Solutions (ALS), которое включает четыре запуска ракеты Alpha, начиная с 2021 года.
Украинская компания Space Electric Thruster Systems (SETS) предоставит свою двигательную установку SPS-25 для дебютного запуска ракеты Alpha, компании-разработчика ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc.
Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Максим Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures.
В настоящее время Firefly сосредоточена на том, чтобы выйти на орбиту, но Поляков сказал, что глобальное видение заключается в том, чтобы быть космической компанией, занимающейся всем спектром работы в космосе: от создания спутников до вывода их на орбиту и анализа полученных данных.
Кроме ракет Alpha и Beta, Firefly Aerospace работает над созданием орбитального транспортного средства (OTV) - известного как космический буксир для доставки спутников с ракеты на определенную орбиту - и лунного посадочного модуля под названием Genesis для NASA.
Firefly Aerospace (изначально - Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.
Firefly входит в число сторонников идеи так называемого "Нового космоса" - движения в аэрокосмической отрасли, ставящего целью расширение доступа к космосу за счет использования инноваций для снижения стоимости пусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов. В настоящее время идею "Нового космоса" наиболее активно продвигают на рынке американские SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin.
Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и Днепре (Украина). Финансирование Firefly обеспечивает венчурный фонд Noosphere Ventures (Менло-Парк, Калифорния), основанный выходцем из Украины бизнесменом Поляковым, известным в первую очередь проектами в IT-секторе.