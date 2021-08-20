Firefly Aerospace Полякова назначила дату первого запуска своей ракеты

Американская компания - разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, провела финальный наземный тест ракеты-носителя Alpha перед запуском и готовится к первому пуску ракеты, предварительно запланированному на 2 сентября со стартовой площадки SLC-2W на базе Космических войск в Ванденберге (США).

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

В компании отмечают, что в рамках первого запуска ракета Alpha выведет на орбиту не только коммерческую полезную нагрузку, но также академические и образовательные проекты победителей специализированной программы Dream, нацеленной на продвижение точных наук.

Среди участников программы было отобрано 26 проектов из семи стран, включающих в себя детские рисунки и спутники от лучших университетов и некоммерческих организаций со всего мира.

Как сообщалось, Firefly Aerospace Inc. завершила первый раунд А венчурного финансирования с привлечением более $175 млн (при запланированных $75 млн), общая стоимость компании превысила $1 млрд.

Ранее Firefly Aerospace Inc. подписала соглашение об услугах по запуску (LSA) с компанией-разработчиком оборудования и авионики Adaptive Launch Solutions (ALS), которое включает четыре запуска ракеты Alpha, начиная с 2021 года.

Украинская компания Space Electric Thruster Systems (SETS) предоставит свою двигательную установку SPS-25 для дебютного запуска ракеты Alpha, компании-разработчика ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc.

Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Максим Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures.

В настоящее время Firefly сосредоточена на том, чтобы выйти на орбиту, но Поляков сказал, что глобальное видение заключается в том, чтобы быть космической компанией, занимающейся всем спектром работы в космосе: от создания спутников до вывода их на орбиту и анализа полученных данных.

Кроме ракет Alpha и Beta, Firefly Aerospace работает над созданием орбитального транспортного средства (OTV) - известного как космический буксир для доставки спутников с ракеты на определенную орбиту - и лунного посадочного модуля под названием Genesis для NASA.

Firefly Aerospace (изначально - Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

Firefly входит в число сторонников идеи так называемого "Нового космоса" - движения в аэрокосмической отрасли, ставящего целью расширение доступа к космосу за счет использования инноваций для снижения стоимости пусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов. В настоящее время идею "Нового космоса" наиболее активно продвигают на рынке американские SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin.

Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и Днепре (Украина). Финансирование Firefly обеспечивает венчурный фонд Noosphere Ventures (Менло-Парк, Калифорния), основанный выходцем из Украины бизнесменом Поляковым, известным в первую очередь проектами в IT-секторе.