Вопрос тарифа на электроэнергию для отопления пока что не решен, – Минэнерго

Вопрос, на каких условиях украинцы будут оплачивать электроэнергию, используемую для индивидуального электрического обогрева жилья, не снят с повестки дня правительства и еще будет обсуждаться.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Интерфакс-Украина.

"Ближе к отопительному сезону этот вопрос еще обязательно будет обсуждаться", – сказал министр.

При этом он напомнил, что недавно правительство снизило тарифы для населения до 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч.

"Мы это сделали, а дальше будем смотреть", – отметил Галущенко.

Как сообщалось, ранее Кабмин обнародовал решение, согласно которому население с 1 октября будет платить 1,44 грн за кВт-ч электроэнергии при потреблении до 250 кВт-ч (включительно) в месяц. Тариф для абонентов, потребляющих свыше 250 кВт-ч в месяц останется на прежнем уровне – 1,68 грн/кВт-ч с НДС за весь объем потребления.

При этом с 1 января НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

После этого Кабмин ввел компенсации для 600 тысяч потребилетей, дома которых оборудованы электроотопительными установками, но только на первый квартала 2021 года. На финансирование этой бюджетной программы было направлено 1,4 млрд грн за счет уменьшения на эту же сумму расходов, предусмотренных на выплату льгот и жилищных субсидий.