СНБО ввел санкции против нардепа Деркача и пропагандиста Шария, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в пятницу, 20 августа, ввел персональные санкции в отношении внефракционного народного депутата Андрея Деркача, Игоря Гужвы, который контролирует сайт "Страна.UA", блогера Анатолия Шария и ряда других лиц.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня решение Совета национальной безопасности и обороны введены санкции относительно народного депутата Деркача, и еще определенного количества лиц, против которых были введены санкции Соединенными Штатами Америки", – сказал Данилов.

Он добавил, что СНБО также ввел санкции в отношении Игоря Гужвы и связанных с ним лиц.

"На сегодняшний день мы предложили санкции относительно господина Гужвы Игоря Анатолиевича, непосредственно к аффилированным с ним юридическим лицам. В данном списке еще два физических лица, которые непосредственно аффилированные с Игорем Анатолиевичем и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны", – уточнил Данилов.

По его словам, также под санкции попал блогер Анатолий Шарий.

"Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатолиевич", – добавил секретарь СНБРО.

Данилов отметил, что также вместе с Игорем Гужвой под санкции попали Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна, ООО "Ласмак", ООО "Маджери" и ООО "Смарт Медиа Сеть".

"Относительно этих перечисленных лиц и юридических лиц введен полный пакет санкций. Кроме того, дополнительно введены санкции относительно господина Пушилина (главарь т.н. "ДНР" Денис Пушилин, – ред.), который на сегодняшний день регистрирует медиаресурсы на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей", – отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, также под санкции подпадают ресурсы, созданные на базе российских сайтов, против которых уже были введены санкции ранее.

Читайте также: Окружение нардепа Деркача оформило в собственность 40 га заповедных земель в Конча-Заспе

Как сообщалось, 10 сентября 2020 года Министерство финансов США ввело санкции против четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), за причастность к попыткам повлиять на избирательный процесс в США.

Санкции предусматривают замораживание активов, находящихся в юрисдиции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты. Кроме того, блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким лицам из санкционного списка.

Ранее, в августе, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.