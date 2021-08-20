Количество безналичных операций с платежными картами выросло за полгода на треть, – НБУ

Общее количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за первое полугодие 2021 года составило 3,6 млрд, а их сумма – 2,31 трлн грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и сумма указанных операций выросли на треть (31,2% и 29,2% соответственно), сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, в первом полугодии девять из десяти операций с платежными картами были безналичными (почти 90% от общего количества операций по платежным картам). Доля безналичных операций по сумме составила 60,6% от всех операций с карточками. В прошлом году по итогам аналогичного периода эти показатели составляли 86,1% и 55,1% соответственно.

В целом в январе-июне 2021 года по сравнению с первым полугодием прошлого года количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось на треть (36%) и составило 3,22 млрд, а сумма выросла на 42% и достигла 1,4 трлн грн.

Анализ распределения безналичных операций по их видам показывает, что в январе-июне 2021 года, как и ранее, больше всего операций с использованием карточек приходилось:

по количеству – на расчеты в торговых сетях – 51% (или 1,64 млрд штук),

по сумме – на переводы с карты на карту – 43% (или 604 млрд грн).

Средний чек одной операции в торговой сети в первом полугодии 2021 года составлял 231 грн (год назад – 223 грн), а операции по переводу с карты на карту – 1 441 грн (год назад – 1 420 грн). Также в первом полугодии этого года средняя сумма сделки в интернете по оплате товаров и услуг составляла 404 грн. Примерно четверть от количества и суммы всех безналичных операций с платежной картой году осуществлялась в интернете для оплаты товаров и услуг (26% и 24% соответственно). Это почти 338,7 млрд грн за январь-июнь 2021 года.

По данным НБУ, за последние полгода общее количество платежных карт в Украине выросло на 4% и составило 76 млн штук. Из них 54,3% (41,3 млн) использовались в июне 2021 года для осуществления расходных операций.

Количество бесконтактных карт, которые в июне использовали для осуществления операций, достигло почти 15,1 млн штук. Примерно каждая десятая активная в июне платежная карта – токенизированная. Их количество составляет 4,8 млн штук, что в 1,7 раза больше, чем год назад.

Соответственно меньше трети операций в торговых pos-терминалах по сумме и по количеству осуществлялась с физическим считыванием данных с носителя карты (29,4%). Остальные две трети сделок – это бесконтактные операции (операции с бесконтактной карте или с помощью смартфонов и других гаджетов). В первом полугодии 2021 года их сумма составляла почти 268 млрд грн.

За год инфраструктура для осуществления безналичных расчетов существенно расширилась. Количество пунктов продажи, принимающих платежные карты, выросло на 20% – до 356 тыс., если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Также почти на 20% за год выросла сеть торговых pos-терминалов в Украине – до 406,4 тыс. (в первом полугодии 2020 году – 340,6 тыс.). Из них около 90% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты. Количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины по состоянию на 1 июля 2021 года составляло около 10 тыс. штук (год назад, 1 июля 2020 года – 8,5 тыс. штук на 1 млн населения).

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине зарегистрировано 69 участников карточных платежных систем.