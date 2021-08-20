Нацбанк исключил из реестра финансовых учреждений три компании

Национальный банк Украины исключил ЧАО "СК "Финекс" (ЕГРПОУ 22321992), ЧАО "СК "Глобал Гарант" (ЕГРПОУ 30930046), ОДО "Международная страховая компания" (ЕГРПОУ 31236795) из Государственного реестра финансовых учреждений из-за отсутствия у них действующих лицензий.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 19 августа 2021 года.

ЧАО "СК "Финекс" имело 17 лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования по различным видам страхования, которые были аннулированы на основании заявления страховщика 11 июня 2021 года.

Объем страховых премий СК "Финекс" согласно последней представленной страхователем отчетности за первый квартал 2021 года по состоянию на 31 марта 2021 года составил 259,8 млн грн, а стоимость активов – 194,3 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям по рисковым видам страхования составила 2,4% от общего объема. Компания занималась преимущественно страхованием финансовых рисков и имущественным страхованием. Доля премий по этим видам страхования составила 36,8% по страхованию финансовых рисков, 21,4% – по страхованию имущества и 19,6% – по страхованию от огневых рисков от валовых страховых премий компании по состоянию на 31 марта 2021 года.

Также Национальный банк Украины 21 апреля 2021 года применил к ЧАО "СК "Финекс" меру влияния в виде временного приостановления лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг за нарушение обязательных финансовых нормативов. Компания не устранила вышеупомянутые нарушения на дату принятия решения об исключении из государственного реестра финансовых учреждений.

ЧАО "СК "Глобал Гарант" имело 38 лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования по различным видам страхования, которые были аннулированы 13 августа 2021 года по заявлению компании. Согласно последней представленной страховщиком отчетности по состоянию на 31 марта 2021 года объем страховых премий ЧАО "СК "Глобал Гарант" составил 20 867 тыс. грн, а стоимость активов – 47 698 тыс. грн. Доля рынка компании по страховым премиям по рисковым видам страхования по состоянию на 31 марта 2021 года составила 0,17% от общего объема. 71,69% в страховом портфеле страховщика занимало ОСАГО, 6,97% – страхование ответственности перед третьими лицами (другой, чем предусмотрена значениями 16-18), 5,06% – медицинское страхование, 5,01% – страхование финансовых рисков, 11,03% – другие виды страхования.

Национальный банк Украины 19 апреля 2021 года применил к ЧАО "СК "Глобал Гарант" меру влияния в виде временной остановки лицензий за невыполнение обязательных финансовых нормативов. Компания не устранила вышеупомянутые нарушения на дату принятия решения об исключении из государственного реестра финансовых учреждений.

ОДО "Ммеждународная страховая компания" имело 22 лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования по различным видам страхования, которые были аннулированы 2 июля 2021 года по заявлению компании. Объем страховых премий компании составил 33 млн грн по состоянию на 31 марта 2021 года, а стоимость активов – 179 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям по рисковым видам страхования составила 0,27% от общего объема. Почти 58% в страховом портфеле занимало ОСАГО, 33% – страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений, около 3% – страхование от несчастных случаев, 5% – страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного), имущества, ответственности перед третьими лицами, грузов и багажа (грузобагажа), 1,2% – другие виды страхования.

Национальный банк Украины 19 апреля 2021 года применил к ОДО "Международная страховая компания" меру воздействия в виде временной остановки всех лицензий за невыполнение обязательных финансовых нормативов. Компания не устранила вышеупомянутые нарушения на дату принятия решения об исключении из государственного реестра финансовых учреждений.

После исключения из Государственного реестра финансовых учреждений вышеупомянутые компании теряют статус финансового учреждения.