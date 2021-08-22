Выпуск автомобилей в этом году сократится на 7 миллионов машин из-за дефицита полупроводников в мире

Глобальный дефицит полупроводников приведет к сокращению выпуска автомобилей на 6,3-7,1 млн единиц в 2021 году, а перебои в цепочках поставок, вызванные пандемией COVID-19, также скажутся на индустрии в следующем году.

Об этом сообщает IHS Markit, передает Интерфакс-Украина.

Только в третьем квартале 2021 года аналитики прогнозируют сокращение выпуска автомобилей на 2,1 млн единиц.

Для сравнения: всего в мире в 2020 году, по данным Международной организации производителей автомобилей (OICA), было выпущено около 78 млн автомобилей, что на 16% меньше докризисного 2019 года.

Нынешняя нехватка полупроводников продлится по меньшей мере до второго квартала 2022 года, когда индустрия потенциально сможет начать восстанавливаться, говорится в докладе IHS Markit.

"Ситуация по-прежнему остается проблематичной. Мы также предвидим дополнительные сложности в связи с ограничительными мерами из-за роста заболеваемости COVID-19 в Малайзии, где ведется сборка чипов [из полупроводников] и тестирование", - отметили аналитики IHS Марк Фулторп и Фил Амсруд в докладе.

Рост заболеваемости и медленные темпы вакцинации в странах Юго-Восточной Азии повлекли закрытие заводов, на которых производятся все виды полупроводников.

Это напрямую отражается на автопроизводителях. Так, в среду американская Ford Motor (SPB: F) Co. сообщила об остановке на следующей неделе производства пикапа F-150 на заводе в Канзасе, штат Миссури, из-за дефицита компонентов, вызванного нехваткой полупроводников.

Японский автоконцерн Toyota объявил о сокращении производства автомобилей на своих заводах в Японии на 40% в сентябре. Toyota не уточнила, произойдет ли остановка производства в других странах.

Ранее американская General Motors заявила о продлении остановки выпуска автомобилей на своих заводах в Северной Америке. Компания корректирует планы производства в США, Мексике и Канаде "из-за ограничений в поставках полупроводников с международных рынков из-за трудностей, испытываемых ввиду пандемии COVID-19", сообщается в пресс-релизе. Среди моделей, временно снятых с производства, - Cadillac XT5, GMC Acadia и Chevrolet Blazer.

Кроме того, китайский автопроизводитель Geely предупредил на этой неделе о продолжающейся "неопределенности" в отношении производства из-за дефицита чипов. Британский холдинг Jaguar Land Rover в прошлом месяце вдвое снизил прогноз продаж по той же причине.