Киев совершенствует процедуру оформления спецпропусков в транспорт на случай локдауна

Городские власти Киева продолжают работу над усовершенствованием процедуры оформления спецпропусков для пользования общественным транспортом на случай усиления карантинных ограничений. С 10 августа в тестовом режиме работает электронная форма подачи заявок.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"Предприятия столицы активно регистрируются в системе, подано более 3 тыс. заявок. Сейчас город прорабатывает механизм, как смогут пользоваться общественным транспортом льготные категории, которые ездят по удостоверениям. А также киевляне, которые нуждаются в медицинских процедурах, и социальные работники, которые ухаживают за больными. Принципиально важно позаботиться об этих уязвимых категориях людей уже сейчас", – отметил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

Он напомнил, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку. Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина.

В Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА отметили, что, если предприятие не получило положительного решения, его руководитель может повторно подать заявку и более подробно обосновать принадлежность к объекту критической инфраструктуры города.

Дальнейшее решение о предоставлении пропусков будет принимать постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже после объявления дат и условий локдауна, если в этом будет необходимость.

"Акцентирую внимание, что решение о предоставлении спецпропусков будет приниматься только после введения в столице строгих карантинных ограничений. В настоящее время таких предпосылок нет", – подчеркнул Кулеба.

Специальный пропуск будет действовать на базе транспортной карты и "Карты киевлянина". Ею можно будет подтвердить право проезда в общественном транспорте и оплатить проезд в период локдауну. QR-билеты в период строгого карантина действовать не будут.