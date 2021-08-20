НАБУ задержало на взятке члена Комиссии по азартным играм

Детективы НАБУ в пятницу, 20 августа, задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды в размере $90 тыс.

Как сообщает пресс-служба Бюро, чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Сейчас член Комиссии задержан в порядке 208 УПК Украины, предварительная правовая квалификация – ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины (совершение преступления группой лиц, получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Согласно сообщению, детективы НАБУ летом текущего года получили информацию о существовании системы получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах за предоставление разрешений и лицензий на право занятия игорным бизнесом. Для разоблачения преступной схемы НАБУ осуществило комплекс негласных следственных действий с участием детективов "под прикрытием".

В рамках расследования детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что один из членов КРАИЛ предложил за неправомерную выгоду обеспечить принятие им и другими членами Комиссии решений о соответствии помещений в Черниговской и Запорожской областях для проведения азартных игр.

По данным следствия, он также обещал обеспечить предоставление лицензий на право осуществления в этих помещениях игорной деятельности.

"Свои "услуги" он оценил в $90 тыс.В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) был задержан "на горячем" при получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы", – сообщили в НАБУ.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Кабинет министров назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана и Елену Водолажко - членами Комиссии. Эти назначения вызвали волну критики в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Назначения депутаты назвали неправомерными, поясняя это заключением контракта на время карантина.

18 ноября Кабмин назначил членами Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Алексея Ботезата и Кристину Дутку-Гефко. 23 декабря Кабинет министров назначил членом Комиссии Татьяну Кириенко.

Перед этим Кабинет министров утвердил порядок отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.

При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.